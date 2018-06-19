Центр спортивной гимнастики в Новосибирске сдадут в эксплуатацию до конца 2018 года

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Строительство регионального центра спортивной гимнастки в Новосибирске стоимостью 650 млн рублей завершится к декабрю 2018 года. Об этом сообщил во вторник журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

"Мы абсолютно уверены, что к концу 2018 года в Новосибирске появится Центр по спортивной гимнастике", - сказал он.

Общая стоимость строительства с учетом покупки оборудования составит 650 млн рублей, из которых 150 млн рублей - средства федерального бюджета.

Региональный центр Новосибирской области по спортивной гимнастике площадью более 7 тысяч квадратных метров строится с 2015 года. Проект реализуется при поддержке Министерства спорта России в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта".