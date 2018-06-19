Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Новосибирске создали голограмму для настройки телескопа для поиска темной материи

Сибирь
19 июня, 15:57 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, июня. /ТАСС

Сообщается, что она позволит упростить и ускорить настройку объектива телескопа Euclid, который разрабатывает Европейское космическое агентство

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Ученые Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ) Сибирского отделения РАН совместно с компанией Dioptic создали голограмму для настройки объектива телескопа Euclid, который разрабатывается Европейским космическим агентством для поиска и изучения темной материи, сообщило официальное издание СО РАН "Наука в Сибири". Голограмма позволит упростить и ускорить настройку объектива.

"Специалисты ИАиЭ СО РАН в сотрудничестве с немецкой компанией Dioptic разработали голограмму, чтобы настроить четырехлинзовый объектив. Он нужен для работы <…> нового космического телескопа "Евклид", задача которого - исследовать причины расширения Вселенной и найти темную материю", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС старший научный сотрудник ИАиЭ СО РАН Руслан Насыров, голограмма упростит процесс настройки телескопа. "В голограмме закодирована 3D-модель объектива телескопа. Используя лазерный интерферометр совместно с голограммой можно в реальном времени настроить объектив так, чтобы отклонения от 3D-модели были минимальны. Без голограмм тоже можно настраивать, но это сложно и долго - она упрощает и ускоряет процесс", - пояснил Насыров.

Голограмма записана лазерным пучком на плоской круглой кварцевой пластине. По словам ученого, процесс похож на запись DVD-дисков.

Работа ученых СО РАН поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ).

Телескоп "Евклид" разрабатывается Европейским космическим агентством, задача проекта - понять природу темной материи и энергии. Его планируется запустить в 2021 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
2
Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США
3
Суд Украины разрешил капитану российского судна "Норд" выехать в Крым
4
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
7
Госдума приняла в I чтении законопроект о порядке исчисления налога на имущество физлиц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости