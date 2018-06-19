В трех районах Новосибирской области восстановили нарушенное из-за грозы электроснабжение

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Аварийные бригады во вторник восстановили электроснабжение Черепановского, Маслянинского и Искитимского районов Новосибирской области, где из-за грозы почти сутки оставались без света более 60 тыс. человек, сообщается на сайте Министерства энергетики РФ.

"Без электроснабжения оставались: бытовые потребители в 80 населенных пунктах Черепановского, Маслянинского и Искитимского районов (около 60,2 тыс. человек), социально значимые объекты - 66. <…> 19 июня в 15:26 (мск) аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении.

По данным министерства, был зафиксирован сбой в движение грузовых и пассажирских поездов на 42 минуты.

Ранее сообщалось, что в результате прохождения грозового фронта в ночь на вторник произошла авария на нескольких трансформаторных подстанциях 110кВ. К аварийно-восстановительным работам привлекались 20 бригад в составе 147 человек и 26 единиц специальной техники.