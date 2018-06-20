Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Чите восстановили газоснабжение более 20 жилых домов

Сибирь
20 июня, 9:31 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 20, июня. /ТАСС

В конце мая около 10 тыс. жителей города остались без газоснабжения из-за перебоев в поставке сжиженных углеводородных газов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 20 июня. /ТАСС/. Специалисты восстановили газоснабжение 23 жилых домов, которые в конце мая остались без газа в Чите. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства территориального развития Забайкальского края.

"Газоснабжение жилых многоквартирных домов, отключенных ранее в Чите, восстановлено. Из-за отсутствия доступа в помещения не подключенными остаются 32 стояка в 13 жилых домах. Продолжается работа с собственниками этих помещений по подключению к газоснабжению", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что компания "Читаоблгаз" принимает меры по недопущению прекращения газоснабжения. Для этого её сотрудники пополняют газгольдеры жилых домов сжиженным углеводородным газом, покупаемым по коммерческой цене.

Ранее сообщалось, что в конце мая около 10 тыс. жителей двух десятков домов в Чите остались без газоснабжения из-за перебоев в поставке сжиженных углеводородных газов (СУГ). По информации пресс-службы Минтерразвития, в 2016 году из- за низкой цены на коммерческом рынке СУГ компания "Читаоблгаз" при заключении договоров на его поставку с гарантированным объемом по регулируемой цене не исполнила свои обязательства по выборке объемов газа. Из-за этого заводы-производители компаний "Сибур" и "Новатэк" отказывались заключать новые договоры, и с 2017 года в Забайкалье начали возникать перебои в обеспечении потребителей газом.

В начале июня власти Забайкалья обратились за помощью к заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко, который поставил ситуацию на особый контроль Минэнерго России. Для решения проблемы Минэнерго РФ провело переговоры с представителями краевой администрации, а также компаниями "Читаоблгаз", "Новатэк" и "Сибур".

По данным регионального министерства, всего на балансе "Читаоблгаза" находятся 524 газифицированных дома в Чите с населением свыше 78 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Забайкальский край
Страны
Россия
Персоны
Мутко, Виталий Леонтьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год
2
Главу новгородского Роспотребнадзора задержали за получение взятки на 500 тыс. рублей
3
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
4
Сенат Канады одобрил законопроект о легализации марихуаны
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Почему Дональд Трамп развязал торговую войну с Китаем
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости