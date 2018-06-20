В Чите восстановили газоснабжение более 20 жилых домов

ЧИТА, 20 июня. /ТАСС/. Специалисты восстановили газоснабжение 23 жилых домов, которые в конце мая остались без газа в Чите. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства территориального развития Забайкальского края.

"Газоснабжение жилых многоквартирных домов, отключенных ранее в Чите, восстановлено. Из-за отсутствия доступа в помещения не подключенными остаются 32 стояка в 13 жилых домах. Продолжается работа с собственниками этих помещений по подключению к газоснабжению", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что компания "Читаоблгаз" принимает меры по недопущению прекращения газоснабжения. Для этого её сотрудники пополняют газгольдеры жилых домов сжиженным углеводородным газом, покупаемым по коммерческой цене.

Ранее сообщалось, что в конце мая около 10 тыс. жителей двух десятков домов в Чите остались без газоснабжения из-за перебоев в поставке сжиженных углеводородных газов (СУГ). По информации пресс-службы Минтерразвития, в 2016 году из- за низкой цены на коммерческом рынке СУГ компания "Читаоблгаз" при заключении договоров на его поставку с гарантированным объемом по регулируемой цене не исполнила свои обязательства по выборке объемов газа. Из-за этого заводы-производители компаний "Сибур" и "Новатэк" отказывались заключать новые договоры, и с 2017 года в Забайкалье начали возникать перебои в обеспечении потребителей газом.

В начале июня власти Забайкалья обратились за помощью к заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко, который поставил ситуацию на особый контроль Минэнерго России. Для решения проблемы Минэнерго РФ провело переговоры с представителями краевой администрации, а также компаниями "Читаоблгаз", "Новатэк" и "Сибур".

По данным регионального министерства, всего на балансе "Читаоблгаза" находятся 524 газифицированных дома в Чите с населением свыше 78 тыс. человек.