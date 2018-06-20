"КрасАвиа" приобретет в лизинг два вертолета Ми-8

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "КрасАвиа", находящаяся в собственности Красноярского края, планирует приобрести в 2019 году в лизинг два вертолета Ми-8, сообщил в среду ТАСС министр транспорта региона Константин Димитров.

"Планируем в следующем году приобрести по лизинговой схеме два вертолета Ми-8. Первоначальная стоимость одного борта 660 млн рублей, но порядка 30% от стоимости компенсируют Минпромторг России, ежемесячный платеж составит 4,1 млн рублей", - рассказал Димитров.

Он добавил, что в этом году авиакомпания заключила договор поставки вертолета Ми-8 со съемным модулем для санавиации в рамках реализации приоритетного проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающих в труднодоступных районах РФ".

"КрасАвиа" создана в 2007 году на базе государственного предприятия "Эвенкия-авиа". Авиапарк компании насчитывает более 50 воздушных судов. Компания занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками. Полеты совершаются по Красноярскому краю, в соседние регионы Сибирского федерального округа, а также в районы Крайнего Севера.