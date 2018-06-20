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Замминистра: затянувшаяся посевная кампания в Сибири пока не привела к убыткам аграриев

Сибирь
20 июня, 11:12 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 20, июня. /ТАСС

Первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов рассчитывает, что осень позволит провести более длительную уборочную кампанию

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БАРНАУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Сложные погодные условия в Сибири привели к нарушению оптимальных сроков проведения посевной кампании, но говорить о том, что аграрии понесли убытки - рано. Об этом сообщил в среду журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на аграрном форуме "День сибирского поля", проходящем в Алтайском крае.

"Мы рассчитываем, что осень позволит нам провести более длительную уборочную кампанию. Режим ЧС, который вводился (в ряде регионов Западной Сибири) - это специальный инструментарий, который, если аграрии понесут убытки, каковых еще нет, позволит государству принимать меры. Есть резервный фонд правительства, но сегодня убытков нет, есть сложная ситуация", - сказал Хатуов.

Режим ЧС из-за угрозы срыва посевной кампании ранее был введен в основных аграрных регионах Западной Сибири - в Алтайском крае, Омской и Новосибирской областях.

Как накануне в Омске на совещании, посвященном итогам посевной кампании, сообщил глава Центра научного обеспечения АПК Омской области, зампредседателя объединенного научного Совета по земледелию и агрохимии сибирского отделения Россельхозакадемии Иван Храмцов, в этом году май, который обычно в Сибири сухой и ветреный, оказался наоборот дождливым и холодным. По его словам, в Омской области выпало 2, а местами и 3 месячных нормы осадков, а среднемесячная температура оказалась ниже нормы на 4 градуса (8 градусов вместо 12).

Агрофорум "День сибирского поля", на котором ежегодно собираются десятки представителей агробизнеса России и зарубежья, в Алтайском крае проводится уже в седьмой раз. В 2016 году он проходил в федеральном масштабе как "День российского поля". Цель форума - внедрение новой техники и технологий в растениеводство, животноводство и другие отрасли АПК. В прошлом году участниками стали представители 20 регионов России и других государств.

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