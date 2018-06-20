ЦИК предложил экс-главу избиркома Кемерова на пост председателя областной комиссии

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду предложил членам избирательной комиссии Кемеровской области избрать на пост председателя недавно назначенного в состав избиркома Петра Батырева, который ранее возглавлял городскую избирательную комиссию Кемерова.

Как сообщалось ранее, предыдущий председатель областного избиркома Юрий Емельянов подал в отставку в начале июня. 7 июня в регионе стартовала избирательная кампании по досрочным выборам губернатора и плановым выборам депутатов заксобрания. На вакантный пост члена комиссии был назначен Батырев.

"Предложить избирательной комиссии Кемеровской области кандидатуру Батырева Петра Евгеньевича для избрания его на должность председателя", - говорится в постановлении Центризбиркома.

Батырев является пенсионером МВД, он возглавлял территориальную избирательную комиссию, а с 2012 года руководил городским избиркомом Кемерова.

Досрочные выборы главы региона проводятся в Кемеровской области в связи с тем, что Аман Тулеев, более 20 лет возглавлявший Кузбасс, ушел в отставку весной этого года после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", унесшей жизни 60 человек. Врио главы региона был назначен Сергей Цивилев, который раньше был вице-губернатором.