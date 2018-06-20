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Красноярский край увеличил в два раза экспорт товаров в Белоруссию

Сибирь
20 июня, 11:58 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, июня. /ТАСС

Показатель вырос за четыре месяца 2018 года

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КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Красноярский край увеличил с начало года экспорт товаров в Республику Беларусь в два раза. Об этом сообщил журналистам советник посольства республики по торгово-экономическим вопросам Виктор Щетько.

"В этом году идет рост экспорта Красноярского края в Беларусь. Этот показатель за четыре месяца этого года увеличился в два раза", - отметил он, добавив, что экспорт будет расти и дальше. Он не уточнил показатели экспорта в абсолютных числах.

По словам советника, в этом году, в частности, планируется поставка 100 тыс. автомобильных дисков на сборочное производство Белоруссии. Стоимость сделки - $10 млн.

По данным посольства, в 2017 объем экспорта товаров из Красноярского края из республики вырос на 124,8%. Основа экспорта - алюминий и другие металлы.

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