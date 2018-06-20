Пирог массой две тонны для установления рекорда испекут в честь 125-летия Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Новосибирские кулинары испекут в день празднования 125-летия Новосибирска, которое пройдет 24 июня, пирог с вишней массой 2 тонны - проект будет участвовать в конкурсе "Самый большой пирог России". Об этом сообщила в среду в пресс-центре ТАСС соорганизатор проекта, тренер новосибирских кулинаров Татьяна Костюк.

"В создании пирога будут задействованы люди из федерации рестораторов, ассоциации кулинаров, предприятий города, кондитеры, которые готовы помочь поставить этот рекорд. Для пирога изготовят 400 частей размером 40 на 30 см, это будет не менее 125 метров, масса - порядка 2 тыс. кг", - рассказала Костюк.

Собирать пирог будут в День города на перекрытой проезжей части центральной улицы Новосибирска Красный проспект. Для выпечки кулинарам потребуется 560 кг муки, 650 яиц, 300 кг вишни, 600 кг сахара, 100 кг мастики и 150 кг сахарной помадки. Пирог будут готовить 80 кулинаров, и столько же волонтеров будут помогать им. Готовое изделие поделят на 20 тыс. кусочков.

По словам замначальника управления потребительского рынка мэрии Галины Рябцевой, это третий кулинарный рекорд: в 2013 году в городе готовили 93-метровое пирожное и установили рекорд России, в 2014 году - 750-килограммовый торт-пазл из 100 элементов.

Ранее сообщалось, что к юбилею Новосибирска планируют изготовить 125-метровое пирожное, но кулинары выбрали пирог с более долгим сроком хранения, чтобы соблюсти все санитарные нормы.