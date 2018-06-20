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Источник: подозреваемая в избиении детей в детсаду на Алтае воспитатель уволилась

Сибирь
20 июня, 12:49 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 20, июня. /ТАСС

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми в учреждении

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БАРНАУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Воспитательница частного детского сада в Барнауле, подозреваемая в жестоком обращении с детьми, уволилась по собственному желанию, сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах Алтайского края.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми в одном из детсадов Барнаула. На записях с камер видеонаблюдения, опубликованных ведомством, видно, что воспитательница закрывает одного из детей в темной комнате, другого бьет стопкой бумаги, ещё одного ребенка накрывает с головой полотенцем, а когда воспитанник падает на пол, она не реагирует.

"Женщина уволилась ранее по собственному желанию, из-за чего родители, узнавшие о жестоком обращении с детьми в саду, и подняли скандал - они опасались, что женщина может устроиться на работу ещё куда-либо", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, детсад, где произошел инцидент, считается элитным - за обучение и воспитание в нем ребенка родители платят около 20 тыс. рублей в месяц. В помещениях установлены камеры видеонаблюдения.

По данным следствия, сотрудница учреждения с февраля по май 2018 года систематически психологически и физически истязала детей. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также выяснить, отвечали ли требованиям безопасности действия руководства частного образовательного учреждения.

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