Три человека погибли, трое пострадали в ДТП в Забайкалье

ЧИТА, 20 июня. /ТАСС/. Три человека погибли, еще трое пострадали в результате ДТП, которое произошло в среду в Борзинском районе Забайкальского края, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В результате ДТП погибли три человека, трое пострадали", - сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах региона добавил, что, по предварительным данным, авария произошла при столкновении частной "Газели", в которой местный житель ехал с родственниками, и легкового автомобиля.

Борзя - третий по численности город Забайкалья. В райцентре проживают более 30 тыс. человек. По данным синоптиков, в окрестностях города сейчас облачная погода, ветер умеренный, температура воздуха - около 25 градусов.