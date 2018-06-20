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Новосибирская физматшкола НГУ возобновила профильные смены для школьников Дальнего Востока

Сибирь
20 июня, 13:26 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, июня. /ТАСС

Смена в Благовещенске пройдет 22-28 июня

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НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Специализированный учебно- научный центр Новосибирского госуниверситета (СУНЦ НГУ, бывшая физико-математическая школа) спустя несколько лет возобновляет традицию проведения профильных смен для школьников Дальнего Востока. По итогам смены в Благовещенске, которая пройдет 22-28 июня, самых талантливых учеников будут рекомендовать к зачислению в СУНЦ НГУ, сообщает в среду пресс-служба НГУ.

СУНЦ НГУ - школа-интернат для одаренных детей в новосибирском Академгородке, открытая в 1963 году по инициативе основателя Сибирского отделения Академии наук СССР Михаила Лаврентьева. Ученики школы - более 500 старшеклассников из разных регионов России и Казахстана - занимаются по вузовской системе и углубленно изучают точные естественнонаучные предметы. Преподают им действующие сотрудники Российской академии наук. За 55 лет школу окончили порядка 15 тысяч человек, более четверти выпускников в дальнейшем получили ученую степень.

"Впервые за последние годы на Дальнем Востоке открывается профильная физико-математическая смена для талантливых школьников, организованная управлением образованием администрации Благовещенска совместно с СУНЦ НГУ. В течение недели ребята будут учиться у преподавателей из новосибирского Академгородка, а затем смогут продолжить учебу дистанционно", - сообщает пресс-служба вуза.

По словам руководителя отдела дополнительного и дистанционного образования СУНЦ НГУ Ларисы Дмитриевой, раньше за лето СУНЦ НГУ проводил до 6 профильных смен и летних школ. "Сейчас для нас очень важно возродить эти традиции: поддержать одаренных школьников в регионах Сибири и Дальнего Востока, помочь этим детям раскрыть свои таланты и получить достойное образование", - приводит ее слова пресс-служба НГУ.

Дмитриева уточнила ТАСС, что сотрудничество с администрацией Благовещенска стало первым шагом к возрождению официальных образовательных связей с регионами Дальнего Востока. По ее словам, в начале 2000-х годов СУНЦ НГУ совместно с коллегами из МГУ проводил профильные смены для школьников Якутии, работала смена на Камчатке - последний раз ее проводили более пяти лет назад. Сейчас один-два преподавателя СУНЦ НГУ по личной инициативе во время летних каникул ездят к школьникам Южно-Сахалинска.

Выездная профильная физико-математическая смена пройдет с 22 по 28 июня на базе загородного лагеря "Огонек". Отобранные по тогам учебы 50 школьников 7-9 классов будут заниматься по программам олимпиадной подготовки с преподавателями, которые специально приезжают из Новосибирска в Благовещенск. По итогам смены школьники получат сертификаты об участии и смогут продолжить занятия с преподавателями СУНЦ НГУ в дистанционном режиме.

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