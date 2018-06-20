Прокуратура предотвратила вырубку леса почти на 500 га в заказнике "Туколонь"

ИРКУТСК, 20 июня. /ТАСС/. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура пресекла вырубку леса в природного заказнике "Туколонь" в Иркутской области, сохранив около 500 га реликтовых лесов, сообщил журналистам прокурор Сергей Зенков.

Ранее сообщалось, что следственные органы региона возбудили дело о незаконной вырубке деревьев в заказнике "Туколонь", которая из-за "необоснованно назначенного санитарно-оздоровительные мероприятия в виде сплошных санитарных рубок" нанесла государству ущерб на 880 млн рублей.

В числе подозреваемых - чиновники регионального министерства, а также лесники и сотрудники Рослесозащиты. Замглавы регионального Минлеса (его фамилия не называется в интересах следствия) решением суда по уголовному делу помещен под домашний арест.

"В результате незаконных рубок в заказнике было уничтожено 116 га леса. Но в целом в заказнике планировалась рубка на площади 600 га, ее удалось пресечь", - сказал Зенков.

По данным ведомства, в случае завершения назначенных санитарных рубок ущерб мог составить более 2 млрд рублей. Как пояснил Зенков, цифра названная в виде размера нанесенного ущерба, является условной, поскольку монетизировать экологический урон достаточно сложно.

"Мы обращались в научные институты, была сформирована специальная комиссия, которая пришла к выводу, что вырубали лес, которому даже не требовались выборочные рубки, не то что сплошные. Его вырубали на склонах, которые препятствовали ветрам. И сегодня ветер уже начал сушить территорию заказника. Экологические последствия уже есть, и они достаточно серьезные", - отметил прокурор.

Как пояснил первый заместитель Байкальского прокурора Алексей Калинин, вырубка леса велась в труднодоступной территории, где нет дорог. Вывозился лес по зимнику. "При поступлении информации о проведении такой рубки оперативно проверить эти данные, тем более провести проверку с привлечением специалистов не представлялось возможным. Тем не менее, рубку удалось пресечь", - сказал он.

Государственный природный заказник регионального значения "Туколонь" расположен на территории Казачинско- Ленского района Иркутской области. Создан в 1976 году для сохранения уникального ландшафта и природного комплекса.