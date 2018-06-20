По факту незаконной добычи омуля на Байкале возбудили 14 уголовных дел

ИРКУТСК, 20 июня. /ТАСС/. Четырнадцать уголовных дел возбудили в Иркутской области и Бурятии в связи c браконьерством и незаконной продажей омуля, добыча которого запрещена на Байкале с осени прошлого года Об этом сообщил в среду журналистам первый заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей Калинин.

"По итогам проверок органами прокуратуры более 30 материалов направлено в органы предварительного следствия. На данный момент по ним возбуждено и расследуется 14 уголовных дел", - сказал он.

Он уточнил, что уголовные дела возбуждены по ст. 256 ("Незаконная добыча водных ресурсов") и ст. 175 УК РФ ("Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем").

"В рамках расследований будут установлены преступные схемы и виновные", - добавил он.

Минсельхоз с 1 октября 2017 года ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале, исключение сделали для рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой. Как отмечал занимавший тогда пост министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, популяция байкальского омуля может восстановиться за три года, все это время будет действовать мораторий на вылов.