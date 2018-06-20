Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

По факту незаконной добычи омуля на Байкале возбудили 14 уголовных дел

Сибирь
20 июня, 13:57 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 20, июня. /ТАСС

Добыча этого вида рыбы запрещена на озере с осени прошлого года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Зорикто Дагбаева/ТАСС

ИРКУТСК, 20 июня. /ТАСС/. Четырнадцать уголовных дел возбудили в Иркутской области и Бурятии в связи c браконьерством и незаконной продажей омуля, добыча которого запрещена на Байкале с осени прошлого года Об этом сообщил в среду журналистам первый заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей Калинин.

"По итогам проверок органами прокуратуры более 30 материалов направлено в органы предварительного следствия. На данный момент по ним возбуждено и расследуется 14 уголовных дел", - сказал он.

Он уточнил, что уголовные дела возбуждены по ст. 256 ("Незаконная добыча водных ресурсов") и ст. 175 УК РФ ("Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем").

"В рамках расследований будут установлены преступные схемы и виновные", - добавил он.

Минсельхоз с 1 октября 2017 года ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале, исключение сделали для рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой. Как отмечал занимавший тогда пост министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, популяция байкальского омуля может восстановиться за три года, все это время будет действовать мораторий на вылов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия Иркутская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Австрия выдала России главу ОПГ Аслана Гагиева
2
Делай как Буш: почему США покинули Совет ООН по правам человека
3
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
4
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из гражданства Молдовы в 2016 году
7
СМИ: в Саудовской Аравии уволен глава департамента развлечений после гастролей цирка из РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости