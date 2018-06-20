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Тува за пять лет вложила в развитие сельхозпроизводства более 850 млн рублей

Сибирь
20 июня, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В результате появились 264 предпринимательских проекта, создано более 2,1 тыс. рабочих мест

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Тувы за пять лет направило в развитие агропроизводства в рамках регионального проекта "Одно село - один продукт" 852,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на главу региона Шолбана Кара-оола.

"За пять лет мы вложили в него 852,68 млн рублей, в результате появилось 264 предпринимательских проекта, которыми создано 2127 рабочих мест, впоследствии в бюджет поступило доходов в виде налогов и сборов 71,8 млн. рублей. Общий объем продукции и услуг, произведенных участниками проекта, составил 959,36 млн рублей, произведено 142 вида продукции", - приводятся в сообщении слова Кара-оола.

По его словам, только в 2017 году появились 139 участников, которые занимаются переработкой мяса, молока, рыбы, занимаются растениеводством, переработкой шерсти, лесопереработкой, туризмом.

В рамках проекта "Одно село - один продукт" в селах республики создаются технологичные производства в сфере агропроизводства.

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