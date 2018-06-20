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Избирком Красноярского края принял документы от первого кандидата в губернаторы

Сибирь
20 июня, 15:30 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, июня. /ТАСС

О выдвижении на пост главы региона комиссию уведомил депутат Законодательного собрания края Иван Серебряков

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КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Иван Серебряков уведомил избирательную комиссию Красноярского края о выдвижении на пост губернатора региона. Такие данные содержатся в материалах избиркома.

Серебряков выдвинут партией "Патриоты России". Согласно материалам избиркома, он пока единственный кандидат, подавший документы о выдвижении.

Ранее региональная конференция партии "Единая Россия" выдвинула на пост губернатора врио главы региона Александра Усса, но пока информации о подаче документов в избирком нет.

Выборы губернатора Красноярского края пройдут в единый день голосования 9 сентября.

Президент России Владимир Путин 29 сентября 2017 года принял отставку Виктора Толоконского с поста губернатора Красноярского края и назначил исполняющим обязанности главы региона спикера краевого парламента Александра Усса.

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