Что обсудили на всероссийском агрофоруме на Алтае

ПАВЛОВСК (Алтайский край), 20 июня. /ТАСС/. Всероссийский агропромышленный форум "День сибирского поля - 2018", собравший участников из 20 российских регионов, а также зарубежных стран, прошел в среду в Павловском районе Алтайского края. О новых разработках для сельского хозяйства, подготовке кадров и экспортном потенциале АПК Сибири ТАСС рассказали участники форума.

Форум "День сибирского поля", на который ежегодно собираются десятки представителей агробизнеса России и зарубежья, в Алтайском крае проходит уже в седьмой раз. В 2016 году он проходил в федеральном масштабе как "День российского поля". Цель форума - внедрение новой техники и технологий в растениеводство, животноводство и другие отрасли АПК. В 2018 году участниками дня поля стали представители более 20 регионов России и представители Белоруссии, Германии, Казахстана и Южной Кореи.

Новые технологии для аграриев

Самая большая часть выставки посвящена сельскохозяйственной технике, в этом году на площадке форума представлены более 500 различных машин и механизмов. К примеру, Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения выставил бороны различных модификаций. Как рассказал ТАСС начальник отдела сбыта компании Александр Романов, аграрии проявляют к технике большой интерес, на сегодня каждая вторая проданная в России специализированная борона произведена на алтайском предприятии.

"Борона - это одно из основных орудий, которыми готовят поле к жизнедеятельности растений, с помощью него проводят закрытие влаги (сохранение влаги на поле - прим. ТАСС), если его не сделать, то зерну не хватит влаги. Мы начинаем и новые разработки, сейчас работаем над проработкой и развитием направления кормозаготовки, хотим расширять линейку продукции и в следующем году представить", - отметил Романов.

Алтайская компания "Сисорт" привезла на выставку фотосепараторы - оборудование для сортировки сыпучих продуктов. В частности, предприятие впервые представило фотосепаратор высокой производительности, способный сортировать до 40 тонн продукции в час. По словам руководителя представительства компании в Барнауле Дениса Малышева, техника "Сисорт" работает в 28 странах мира и сортирует орехи макадамия в ЮАР.

"Помимо аграрного, мы хотим развивать и экологическое направление, в конце лета этого года планируем представить первый разработанный в России мусоросортировщик, который сможет сортировать пластик по химическому составу. Первый такой аппарат будет работать на одном из сибирских предприятий", - рассказал ТАСС Малышев.

"Алтайский завод прецизионных изделий" на агрофоруме представляет свои технологии для дизельных двигателей, на которых работает большая часть сельхозмашин и многие грузовики, - топливные системы, которые обеспечат соблюдение экологических параметров Евро-4 и Евро-5. По словам маркетолога предприятия Андрея Санькова, на сегодня в России 50 автомобилей "КамАЗ" оснащены такой системой, через год, согласно планам, их число достигнет тысячи.

Образование для аграрного сектора

Агрофорум стал не только выставочной, но еще и образовательной площадкой. Свои программы презентовал Алтайский государственный аграрный университет, в том числе современную подготовку пчеловодов. У стенда университета установлен улей из Австралии, который позволяет выкачивать мед, не доставая соты, - это те технологии, к которым нужно стремиться современным российским пасечникам, считает доцент кафедры частной зоотехники вуза Сергей Кузовлев. По его словам, сегодня пасечники передают знания "от отца к сыну", и отрасль фактически не получает развития.

"Край нуждается в обновлении кадров по пчеловодству. Фундаментальные знания и современные технологии, наука - это то, что сегодня нужно специалистам. К примеру, в Финляндии один пчеловод может работать на 300 ульях, у нас же нормой считаются 75. Необходимо улучшать экономику предприятий, а для этого нужно образование", - отметил Кузовлев.

Науку, по словам директора алтайского детского технопарка "Кванториум.22" Александра Муратова, в крае учат развивать уже в подростковом возрасте. Так, дети и подростки при поддержке педагогов разработали специальные квадрокоптеры, способные отслеживать и уничтожать на полях норы вредителей-грызунов. Система состоит из двух дронов - один находит на полях жилища мышей и крыс, другой с помощью специального устройства сбрасывает на них ядохимикаты. Пока существует только прототип технологии, но, как отмечает директор технопарка, если разработка вызовет у аграриев интерес, можно наладить серийное производство.

"Рынок беспилотников в сельском хозяйстве за границей существует, но пока таких работ в России проводится мало. Нам бы хотелось, чтобы это направление развивалось, и мы работаем исходя из специфики аграрной экономики края", - сказал Муратов.

Как пояснил ТАСС врио министра сельского хозяйства края Александр Чеботаев, такая технология в регионе будет интересна при использовании технологии "Ноу-Тилл", предполагающей минимальную механическую обработку почвы. При отсутствии пахоты не повреждается и не разносится ветром верхний плодородный слой земли, но и норы грызунов остаются нетронутыми. По этой технологии на Алтае засеяно в этом году около 400 тыс. га земель - 9% от общего числа засеянных площадей.

Экопродукция для зарубежного рынка

Одна из тем форума - развитие экспортного потенциала сельского хозяйства. Чтобы ознакомиться с экологически чистой продукцией Алтая в Россию прибыл руководитель подразделения по торговле с Европой, Россией и США администрации провинции Гангвон Южной Кореи Ким Ен Кап. По его словам, пока из РФ в Южную Корею импортируется гриб чага и панты (молодые неокрепшие рога) марала, которые используются в народной медицине. Продукты питания же Южная Корея, как отметил Ким Ен Кап, импортирует в большом объеме из Китая, но они, по его словам, считаются не самыми безопасными.

"Именно в сельском хозяйстве края нас интересует экологически чистые продукты без ГМО и химических добавок, такие товары будут у нас на рынке приобретать конкурентоспособность. Пока нашей торговле мешают большие расходы на транспорт и дорогу, но в перспективе (эти вопросы могут быть решены)", - подчеркнул Ким Ен Кап.

По его словам, помимо вопроса логистики сегодня существует также проблема узнаваемости российских товаров на рынке Южной Кореи. Корейцев интересуют в первую очередь поставки гречихи, овса и подсолнечного масла. Со своей стороны провинция готова предлагать современные органические удобрения для растениеводства.