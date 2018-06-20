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Власти Кузбасса попросили у Минприроды РФ помощи в отмене аукциона на участок угля

Сибирь
20 июня, 17:02 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 20, июня. /ТАСС

Его разработка, по мнению региональных властей, окажет негативное влияние на окружающую среду

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КЕМЕРОВО, 20 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев обратился к Минприроды России с просьбой оказать содействие в отмене аукциона по продаже участка угля, разработка которого, по мнению региональных властей, окажет негативное влияние на экологию, сообщается в среду на сайте администрации области.

"Сергей Цивилев обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину и полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло с просьбой оказать содействие в отмене аукциона на геологическое изучение, разведку и добычу угля на участке Искитимский-1 Титовского каменноугольного месторождения", - говорится в сообщении.

По данным администрации, аукцион объявлен департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу на третий квартал 2018 года. Земли находятся на территории Топкинского и Промышленновского районов. "Добыча угля на указанном участке окажет негативное воздействие на плодородие почв, нарушит экологию, затронет интересы жителей прилегающих населенных пунктов Промышленновского района: поселков Плотниково, Нагорный, Соревнование, Восход, деревень Пор-Искитим и Корбелкино, села Лебеди", - цитирует пресс-служба Цивилева.

В декабре 2017 года в Кемеровской области были отменены четыре аукциона. Это произошло после того, как региональные власти обратились в федеральные министерства и к полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло с просьбой помочь остановить выдачу лицензий на добычу угля в Кузбассе.

В интервью ТАСС ранее Цивилев сообщал, что подход к выдаче лицензий на добычу угля требует изменения. Проблема в том, что регион в этом процессе не участвует. По его словам, необходимо чтобы было два ключа для выдачи лицензии - не только Роснедра, но и региона.

Кемеровская область - ведущий угольный регион России, здесь добывается около 60% всего отечественного угля, работают 42 шахты и 51 разрез, а также 54 обогатительные фабрики и установки.

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Персоны
Меняйло, Сергей Иванович Цивилев, Сергей Евгеньевич Кобылкин, Дмитрий Николаевич
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