Экс-полицейских в Бурятии приговорили к условным срокам за насилие к задержанному

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Трое бывших оперуполномоченных уголовного розыска в Бурятии получили условные сроки за превышение должностных полномочий с применением насилия к задержанному, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры республики.

"Фигуранты уголовного дела <…> при отсутствии законных оснований доставили в отдел полиции гражданина Б. Свобода потерпевшего была ограничена свыше 16 часов, за это время его подвергали физическому насилию с применением специальных средств. <…> Гусиноозерский городской суд, признав бывших должностных лиц виновными, назначил каждому наказание в виде лишения свободы условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на два года", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, бывшие сотрудники полиции требовали от потерпевшего дать признательные показания в совершении кражи денег с турбазы и вернуть похищенное. Свою вину обвиняемые в ходе суда не признали.