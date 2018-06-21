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Экс-полицейских в Бурятии приговорили к условным срокам за насилие к задержанному

Сибирь
21 июня, 8:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По данным прокуратуры, трое бывших оперуполномоченных уголовного розыска требовали от потерпевшего признания в совершении кражи

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Трое бывших оперуполномоченных уголовного розыска в Бурятии получили условные сроки за превышение должностных полномочий с применением насилия к задержанному, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры республики.

"Фигуранты уголовного дела <…> при отсутствии законных оснований доставили в отдел полиции гражданина Б. Свобода потерпевшего была ограничена свыше 16 часов, за это время его подвергали физическому насилию с применением специальных средств. <…> Гусиноозерский городской суд, признав бывших должностных лиц виновными, назначил каждому наказание в виде лишения свободы условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на два года", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, бывшие сотрудники полиции требовали от потерпевшего дать признательные показания в совершении кражи денег с турбазы и вернуть похищенное. Свою вину обвиняемые в ходе суда не признали.

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