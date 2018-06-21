Темой форума "Технопром" в Новосибирске станет наука как индустрия

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Темой международного технологического форума "Технопром" в Новосибирске станет наука как индустрия, сообщил в четверг журналистам врио замгубернатора Новосибирской области Андрей Жуков. Планируется, что в форуме примут участие 7 тыс. человек и будет заключено более 15 крупных соглашений.

"Форум состоится в конце августа, акцент будет сделан в этом году на научные разработки, а также на вопросы взаимодействия науки и бизнеса, на выстраивание цепочек трансфертов технологий в производство - тема определена как "Наука как индустрия". В этом году мы ожидаем 7 тыс. гостей. Прорабатывается возможность заключения более 15 крупных соглашений о сотрудничестве в области науки и промышленности", - сказал Жуков.

В рамках форума пройдет более 100 мероприятий. Участникам будет представлена концепция развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0".

"Мы будем обсуждать возможность проведения в рамках "Технопрома" так называемого научного конвента. Мировому научному сообществу будет представлен предварительный проект "Академгородка 2.0" и будут проведены публичные слушания этого проекта", - добавил Жуков.

"Технопром" пройдет в Новосибирске в шестой раз. В прошлом году его темой стала диверсификация в оборонно- промышленном комплексе.