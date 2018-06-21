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Заболеваемость наркоманией в Новосибирской области снизилось почти на 40%

Сибирь
21 июня, 10:30 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, июня. /ТАСС

Специалисты связывают тенденцию с работой системы профилактики и усовершенствованием системы сбора статистических данных

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© Михаил Почуев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Заболеваемость наркоманией среди жителей Новосибирской области с 2015 года сократилась на 37%, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске главный врач Новосибирского областного наркологического диспансера Ольга Кормилина.

"За последние три года общая тенденция на территории Новосибирской области видна в том, что идет снижение количества больных наркоманией и употребляющих наркотики с вредными последствиями. За последние три года общая заболеваемость наркоманией снизилась на 37% и составила 204,3 на 100 тысяч населения", - сказала она.

Снижение заболеваемости она связала с двумя факторами. С одной стороны - это результат работы системы профилактики, которая была запущена более 10 лет назад. Однако отчасти на цифры, по ее словам, могло повлиять усовершенствование системы сбора статистических данных - они теперь чаще обновляются и отражают реальную картину.

Всего в Новосибирской области насчитывается 5680 человек, больных наркоманией. По этому показателю она находится на 11 месте среди субъектов РФ и на четвертом месте в Сибирском федеральной округе.

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