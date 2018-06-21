В Забайкалье растет число абитуриентов, поступающих на горнорудные специальности

ЧИТА, 21 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Число абитуриентов, которые поступают на горнорудные специальности, растет в Забайкальском госуниверситете (ЗабГУ) на фоне реализации в регионе крупных проектов, связанных с этой отраслью. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщил проректор вуза Андрей Симатов.

"Мы с 2016 года наблюдаем повышение конкурса среди абитуриентов горного факультета. Надеюсь, что и в этом году число желающих обучаться там возрастет. Интерес к этой отрасли объясним: горнорудные специальности - это гарантированное трудоустройство с достаточно высокой зарплатой", - сказал Симатов.

По словам проректора, до 2016 года тенденция была противоположной, и конкурса на горном факультете ЗабГУ почти не было.

В конце 2017 года "Норникель" приступил к пусконаладочным работам под нагрузкой на Быстринском горно- обогатительном комбинате, построенном компанией на юго- востоке Забайкалья. На севере края Байкальская горная компания (БГК, контролирует USM Holdings Алишера Усманова - прим. ТАСС) ведет проектные работы для строительства промышленного комплекса на Удоканском месторождении меди - крупнейшем в России и одном из самых больших в мире. Кроме того, компании из Китая и Индии намерены привлечь около $500 млн для начала в Забайкалье работ по добыче золота на Ключевском месторождении.

Забайкальский государственный университет - крупнейший вуз региона. В нем по разным профессиям - от филолога до горного инженера - обучаются около 17 тыс. человек, что делает ЗабГУ третьим вузом по числу студентов в Сибирском федеральном округе. В вузе открыто около 160 направлений, действуют два десятка направлений аспирантуры. Университет готовит специалистов для 85% направлений народного хозяйства Забайкальского края.

В этом году руководство вуза рассчитывает принять почти 2 тыс. студентов на бюджетные места, и еще около 1,5 тыс. - на платную форму обучения.