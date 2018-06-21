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С начала этого года число природных пожаров в Сибири сократилось в два раза

Сибирь
21 июня, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Специалисты МЧС считают, что существенного снижения удалось добиться качественной профилактической работой

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Профилактика помогла вдвое снизить количество природных пожаров на территории Сибири с начала этого года. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ.

"С начала пожароопасного периода количество природных возгораний в Сибирском федеральном округе сократилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Специалисты СРЦ отмечают, что существенного снижения количества пожаров удалось добиться качественной профилактической работой", - сказали в ведомстве.

По данным центра, на 20 июня в СФО зарегистрировано более 6 тыс. возгораний. В тот же период прошлого года - 11,5 тыс. При этом на Урале число пожаров выросло на 4%, а на территории Дальнего Востока - на 33%, отметили в МЧС.

"Безусловно, профилактическая работа дает положительные результаты в тех субъектах страны, где она ведется системно и на постоянной основе. Статистика явно это показывает на примере сибирских регионов. Только заинтересованность региональных властей внедрять современные методы предупреждения происшествий, позволит существенно повысить уровень защищенности населения, создавая безопасные условия для жизнедеятельности населения", - цитируют в ведомстве начальника СРЦ МЧС Сергея Диденко.

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