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"Роснефть" и Красноярский край договорились о сотрудничестве

Сибирь
21 июня, 11:15 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, июня. /ТАСС

Соглашение предполагает сотрудничество в модернизации Ачинского нефтеперерабатывающего завода, развитии Ванкорской группы месторождений и в других проектах

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Ачинский нефтеперерабатывающий завод

Ачинский нефтеперерабатывающий завод

© Андрей Ткаченко/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" и Красноярский край в четверг подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и врио губернатора Красноярского края Александр Усс подписали соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Документ предполагает сотрудничество в таких проектах, как модернизация Ачинского нефтеперерабатывающего завода, развитие Ванкорской группы месторождений, освоении Юрубчено-Тохомского и разработке Куюмбинского месторождений, поиске, разведке и разработке залежей углеводородов на территории Енисейско-Хатангского региона и северо-западной оконечности Западной Сибири.

"Соглашение предусматривает сотрудничество в инновационной и образовательной сферах, в области развития промышленного и научного потенциала Красноярского края путем привлечения организаций региона к выполнению работ и оказанию услуг в ходе реализации инвестиционных проектов компании, а также в части реализации совместных проектов", - отмечается также в сообщении.

Документ был подписан в рамках визита Игоря Сечина в Красноярск, где 21 июня проходит годовое общее собрание акционеров компании.

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