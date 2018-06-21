В Новосибирске впервые появится постоянная экспозиция по его дореволюционной истории

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Первая экспозиция, посвященная дореволюционной истории Новосибирска, начнет работать в новом филиале городского музея, который открылся в историческом здании на Михайловской набережной к 125-летию города, рассказала директор музея Елена Щукина.

"В этом здании у нас наконец-то появится постоянная экспозиция по истории города, которую мы, к сожалению, не имеем. Хотели бы там представить историю дореволюционного города <…> Но, чтобы выйти на постоянную экспозицию, необходимо сделать серьезные работы по коммуникациям, поэтому сначала в этом году у нас появятся здесь сменные экспозиции", - сказала Щукина.

Здание музея имеет особое значение для Новосибирска. По словам краеведа Константина Голодяева, здесь в 1907 году было подписано соглашение о выкупе императорских земель городом Ново-Николаевском (прежнее название Новосибирска), что позволило ему активно развиваться. Деревянное здание за годы эксплуатации потеряло свой первоначальный вид, его пришлось практически полностью восстанавливать. Реставраторы привели в порядок декоративную деревянную резьбу по крыше, отремонтировали кирпичную кладку на фасадах и даже установили будку городового.

"Мы воссоздали сторожку городового, мы делали это по фотографиям, и так как не было никаких чертежей, проектировщики просто масштабно посмотрели, как ее восстановить. И она не просто так стоит как декорация, мы будем ее использовать в своих акциях", - сказала директор музея.

Общая стоимость всех работ составила 3,2 млн рублей, при этом реконструкция проводилась как за счет средств городского и областного бюджетов, так и благодаря пожертвованию Альфа-банка.

Музей Новосибирска был основан в июле 1993 года. До открытия нового здания музей включал в себя 8 районных филиалов, а также несколько отделений. Новый филиал расширит экспозиции, представленные на его площадках в исторических зданиях.

В эту субботу перед празднованием Дня города ожидается открытие десятого филиала музея, им станет здание конторы Будагова, которое построено в конце XIX века. Оно является образцом городской застройки периода основания Ново- Николаевска и носит имя инженера, который принимал участие в строительстве железнодорожного моста через Обь.