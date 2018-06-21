Первое в РФ устройство для щадящего лечения порока сердца у детей разработали в Сибири

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Аникина/. Новосибирские кардиологи разработали первый отечественный окклюдер для щадящего лечения распространенного врожденного порока сердца у детей - дефекта межжелудочковой перегородки, сообщила ТАСС пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина. С помощью окклюдеров дефекты устраняются без открытого хирургического вмешательства.

Дефект межжелудочковой перегородки - наличие отверстия между правым и левым желудочком сердца, из-за чего возникает переполнение малого круга кровообращения избыточным объемом крови и сердечная недостаточность. Дефект занимает 30% от всех врожденных пороков сердца, встречается в 1,5-3 случаях на 1 тыс. новорожденных детей.

"Есть два пути лечения дефекта межжелудочковой перегородки - открытая операция с искусственным кровообращением, до недавнего времени пациентов лечили лишь так, и эндоваскулярное вмешательство через прокол в бедренной вене с закрытием дефекта окклюдером (он помещается в сердце, закрывает отверстие и остается с пациентом навсегда - прим. ТАСС). Окклюдеры - импортные и дорогие. Наш центр занимается разработкой отечественного аналога - это позволит большому числу детей избежать тяжелого открытого вмешательства", - сообщили в пресс-службе.

"Больше половины таких дефектов с диаметром 5-6 мм может быть закрыта через маленький разрез неинвазивно, без искусственного кровообращения. Сейчас разработка находится на стадии технологического процесса, производством будет заниматься компания "Мединж" (Пенза)", - сказал ТАСС кардиохирург клиники Мешалкина Александр Омельченко.

Отечественный окклюдер планируется делать из более мягкого материала, чем зарубежные аналоги. Сейчас хирурги ждут готовый продукт для проведения клинических испытаний.

Специалисты клиники Мешалкина первыми в России начали проводить неинвазивные операции по установки окклюдеров. C 2012 года проведено более 500 вмешательств. По словам Омельченко, опыт был распространен в страны Европы и ближнего зарубежья, например, в Казахстане.