Оптово-распределительный центр "Росагромаркета" откроется в Новосибирске в июне 2019 года

ОМСК, 21 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Первый оптово-распределительный центр (ОРЦ) холдинга "Росагромаркет", который реализует проект по созданию федеральной сети ОРЦ, откроется в Новосибирске 1 июня 2019 года. Об этом сообщил в четверг в Омске ТАСС директор по взаимодействию с органами государственной власти холдинга Александр Закускин.

"ОРЦ откроется с 1 июня 2019 года. Уже сейчас порядка 30% площадей арендовано. Мы рассчитываем, что к первому кварталу 2019 года, когда на территорию центра будет открыт доступ арендаторам, это показатель вырастет до 90-100%", - сказал Закускин.

По словам представителя "Росагромаркета", который приехал в Омск рассказать о новосибирском центре омским сельхозтоваропроизводителям, договоры аренды для размещения своих торговых домов в ОРЦ уже заключили Республика Алтай, Алтайский край, Томская область.

Он уточнил, что в 2019 году будет запущена в эксплуатацию только первая очередь центра. Вторая очередь, на реализацию которой отведено еще 3-4 года, включает прокладывание железнодорожной ветки. "Сейчас мы прорабатываем этот вопрос. До ближайшей станции, где будет большая развязка, всего 4 км", - отметил Закускин.

Начальник отдел переработки и товарного рынка Минсельхоза Омской области Константин Цыпленков рассказал ТАСС, что открытие ОРЦ поможет омским сельхозтоваропроизводителям поиск дополнительных рынков сбыта. "Многие покупатели в Омск и не поедут, а там смогут увидеть нашу продукцию. Это касается и зарубежных рынков сбыта", - считает он.

Закускин добавил, что в задачи "Росагромаркета" входит также помощь в реализации продукции. "Чем больше товарооборот, тем лучше для нас. Мы ориентированы на экспорт, в частности, в Узбекистан, который очень заинтересован в нашей продукции. А взамен они готовы поставлять в Россию фрукты и овощи", - отметил он, добавив, что новые направления для экспорта "Росагромаркет" будет прорабатывать в зависимости от запросов сибирских сельхозтоваропроизводителей.

Федеральная сеть ОРЦ

Проект по созданию федеральной сети оптово- распределительных центров сельскохозяйственной продукции курирует Министерство сельского хозяйства РФ. Проект предполагает строительство 10 федеральных ОРЦ в крупнейших городах, 30 центров межрегионального значения и ряд других объектов - всего около 60 объектов в 48 регионах России. Инвестиции в проект составят до 300 млрд рублей, сроки реализации - 2025-2030 годы.

Новосибирский ОРЦ, который станет первым в этой сети, расположен на площадке промышленно-логистического парка Новосибирской области и будет включать мультитемпературные и морозильные терминалы, павильоны оптовой торговли, овощехранилища, мощности для предпродажной подготовки продукции, инфраструктуру для сотрудников, хостелы, отделения банков и страховых компаний. Резидентами станут компании со всей России, а также поставщики из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. Все звенья сети будут объединены специально разрабатываемой онлайн- платформой для торговли и логистики "ОРЦ-Marketplace", которая предусматривает возможность осуществления безналичных платежей и удаленного заключения сделок, в том числе на оказание логистических и сервисных услуг. Общий объем инвестиций в первую очередь ОРЦ составит около 8 млрд рублей.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов России. Площадь сельхозугодий составляет более 3 миллионов гектаров, из которых около 2 миллиона гектаров отводится под зерновые. Из собранного в 2017 году в Омской области урожая зерна в 3,4 млн тонн почти 90% - продовольственного класса. Поголовье коров в этом регионе составляет 158,9 тыс., свиней - 449,6 тыс., птицы - 7,6 млн. В 2017 году регион произвел 626,7 тыс. тонн молока и занял по этому показателю 11 место в России и четвертое место в Сибирском федеральном округе.