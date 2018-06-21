Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Третьим самовыдвиженцем на выборах главы Кузбасса стала предпринимательница из Кемерова

Сибирь
21 июня, 13:24 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 21, июня. /ТАСС

В выборах 2015 года женщины-кандидаты не заявлялись, уточнили в облизбиркоме

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 21 июня. /ТАСС/. Предпринимательница из Кемерова стала третьим кандидатом-самовыдвиженцем, заявившемся на участие в досрочных выборах губернатора Кузбасса, которые пройдут 9 сентября 2018 года. Об этом, сообщается на сайте облизбиркома в четверг.

В сведениях о выдвинутых кандидатах сообщается, что третьим самовыдвиженцем стала индивидуальный предприниматель, 41-летняя жительница Кемерова Елана Щеклеина. "Субъект выдвижения - самовыдвижение", - говорится в документе. В облизбиркоме ТАСС уточнили, что в выборах 2015 года женщины-кандидаты не заявлялись.

Ранее сообщалось, что в избирком поступили документы от первого самовыдвиженца, 44-летнего Эдуарда Балабана, который с декабря 2013 года до августа 2014 года занимал должность заместителя губернатора по строительству, а также от 51-летнего жителя Новокузнецка Виктора Смирнова, председателя совета Кемеровской региональной общественной организации "Центр социально-экономического развития населения".

Досрочные выборы губернатора Кемеровской области были назначены после отставки Амана Тулеева, который руководил регионом более 20 лет. В 1997 году на выборах также участвовала одна женщина-кандидат, в 2001, когда также жители выбирала главу Кузбасса, все заявившиеся кандидаты были мужчинами, позже - дважды - глава региона назначался.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
2
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
3
Сечин назвал причины роста цен на бензин
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
6
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
7
Верховный суд разъяснил, когда митинг может считаться согласованным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости