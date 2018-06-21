Третьим самовыдвиженцем на выборах главы Кузбасса стала предпринимательница из Кемерова

КЕМЕРОВО, 21 июня. /ТАСС/. Предпринимательница из Кемерова стала третьим кандидатом-самовыдвиженцем, заявившемся на участие в досрочных выборах губернатора Кузбасса, которые пройдут 9 сентября 2018 года. Об этом, сообщается на сайте облизбиркома в четверг.

В сведениях о выдвинутых кандидатах сообщается, что третьим самовыдвиженцем стала индивидуальный предприниматель, 41-летняя жительница Кемерова Елана Щеклеина. "Субъект выдвижения - самовыдвижение", - говорится в документе. В облизбиркоме ТАСС уточнили, что в выборах 2015 года женщины-кандидаты не заявлялись.

Ранее сообщалось, что в избирком поступили документы от первого самовыдвиженца, 44-летнего Эдуарда Балабана, который с декабря 2013 года до августа 2014 года занимал должность заместителя губернатора по строительству, а также от 51-летнего жителя Новокузнецка Виктора Смирнова, председателя совета Кемеровской региональной общественной организации "Центр социально-экономического развития населения".

Досрочные выборы губернатора Кемеровской области были назначены после отставки Амана Тулеева, который руководил регионом более 20 лет. В 1997 году на выборах также участвовала одна женщина-кандидат, в 2001, когда также жители выбирала главу Кузбасса, все заявившиеся кандидаты были мужчинами, позже - дважды - глава региона назначался.