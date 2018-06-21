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Три торговых центра и "Дом печати" эвакуированы в Омске из-за сообщений о минировании

Сибирь
21 июня, 13:35 UTC+3 ОМСК ОМСК 21, июня. /ТАСС

Сообщения об обнаружении опасных предметов в общественных местах в городе поступают с начала июня, во всех случаях они оказались ложными

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ОМСК, 21 июня. /ТАСС/. Торговые центры "Мега", "Триумф" и "Флагман", а также здание "Дом печати", где размещаются редакции нескольких СМИ, эвакуированы в Омске из-за поступивших сообщений о минировании. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Эвакуированы "Мега", "Триумф" и "Флагман" и ООО "Омские СМИ" по адресу Маркса, 39. Поступили сообщения о минировании, проводятся проверки", - сказал собеседник агентства.

Сообщения об обнаружении опасных предметов в общественных местах в Омске поступают с начала июня. По два ТЦ были эвакуированы 8 и 10 июня, 13 июня проверки проводились сразу в трех торговых комплексах и в "Доме печати". Во всех случаях подозрительные предметы не были обнаружены.

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