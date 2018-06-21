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Экс-глава избиркома Кемерова назначен на пост председателя областной комиссии

Сибирь
21 июня, 13:28 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 21, июня. /ТАСС

Сообщается, что Петр Батырев является пенсионером МВД, горизбиркомом Кемерова он руководил с 2012 года

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КЕМЕРОВО, 21 июня. /ТАСС/. Бывший председатель избирательной комиссии Кемерова Петр Батырев назначен главой областной избирательной комиссии, сообщили ТАСС в облизбиркоме в четверг.

Как сообщалось ранее, предыдущий председатель областного избиркома Юрий Емельянов подал в отставку в начале июня. 7 июня в регионе стартовала избирательная кампании по досрочным выборам губернатора и плановым выборам депутатов Заксобрания.

"ЦИК предложила нам кандидатуру Батырева Петра Евгеньевича, сегодня с участием в режиме видеоконференции с Центральной избирательной комиссии мы провели процедуру тайного голосования, и он единогласно избран председателем избирательной комиссии Кемеровской области", - сказал собеседник агентства.

Батырев является пенсионером МВД, он возглавлял территориальную избирательную комиссию, а с 2012 года руководил городским избиркомом Кемерова.

Досрочные выборы главы региона проводятся в Кемеровской области в связи с тем, что Аман Тулеев, более 20 лет возглавлявший Кузбасс, ушел в отставку весной этого года после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", унесшей жизни 60 человек. Врио главы региона был назначен Сергей Цивилев, который раньше был вице-губернатором.

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