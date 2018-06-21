Омская область планирует собрать не менее 3 млн тонн зерна, несмотря на холодную весну

ОМСК, 21 июня. /ТАСС/. Омская область планирует в этом году собрать не менее 3 млн тонн зерновых, несмотря на затянувшуюся из-за аномально холодной и влажной весны посевную кампанию. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов России. Площадь сельхозугодий составляет более 3 млн га, из которых около 2 млн га отводится под зерновые. В 2017 году регион собрал урожай зерна почти в 3,5 млн тонн, из которых более 70% - продовольственного класса.

"Если анализировать площади, то фактически недосев очень небольшой - наши аграрии засеяли 97% площадей от нашего плана. Была пересмотрена структура посевных площадей, там, где не успевали сеять, заменяли на культуры и сорта с более коротким периодом вегетации. <…> В целом 3 млн тонн зерна соберем", - заявил Дрофа.

По его словам, около 60 тыс. га земель, где ничего не было посажено, будут оставлены под пар и засеяны осенью озимыми культурами или будут направлены под посадку однолетних трав, которые используются как корм для животных. "Увеличение кормовых культур очень важно, так как весна для многолетних трав, которые заготавливаются в качестве корма, выдалась плохая", - отметил замминистра.

Дрофа подчеркнул, что снизить последствия аномальной весны помогает объявленный в Омской области год плодородия. "В связи с этим был предпринят ряд мер, в частности, выделены субсидии на приобретение минеральных удобрений. Это оказалось очень кстати", - считает он.

Начальник Обь-Иртышского гидрометцентра Наталия Криворучко отметила, что в этом году в Омской области была очень затяжная весна. "Задержка составила 2-3 недели, и поэтому май, когда аграрии должны активно работать, оказался аномально холодным. Среднемесячная температура ниже нормы на 4-5 градусов, осадков выпало очень много - до 3,5 норм", - сообщила Криворучко.