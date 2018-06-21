Бывшего директора бассейна в Иркутске приговорили к 23 годам колонии за педофилию

ИРКУТСК, 21 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Иркутска приговорил к 23 годам колонии бывшего директора бассейна "Спартак" Эдуарда Рукосуева за сексуальное насилие над детьми, сообщила в пятницу пресс-служба суда.

"Мужчине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, а также заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми <…>", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Рукосуев признан виновным в 69 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет) и 135 (развратные действия) УК РФ. Ему также назначено принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

В январе 2016 года СК возбудил уголовное дело по факту неоднократных домогательств к воспитанникам экс-со стороны директора иркутского бассейна "Спартак" Эдуарда Рукосуева. Ранее в отношении него также возбуждалось уголовное дело о коррупции.