Томские ученые разработали тест для выявления предрасположенности студентов к наркомании

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Томские ученые разработали тест-систему для ранней диагностики предрасположенности к зависимости от наркотиков и других психоактивных веществ. Особенно актуальным ее применение будет среди студентов, которые наиболее подвержены появлению зависимостей из-за стрессов, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске директор НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра РАН Николай Бохан.

"Мы делаем акцент на разработку тест-системы для ранней диагностики физиологической предрасположенности к формированию зависимости. <…> Наша задача - выявить подростков, которые обладают сенсорной уязвимостью - они бы и не хотели уйти в аддикцию (зависимость - прим. ТАСС), но физиологически предрасположены реагировать на стресс поиском новых ощущений, в том числе поиском новых препаратов, новых активностей, которые снижают у них напряжение психоэмоционального дискомфорта", - сказал Бохан.

Тестирование будет состоять из трех этапов. Первый из них - этап скрининга: разработанный учеными, так называемый, аромабуклет "Ольфанар" позволяет при помощи определения индивидуальной реакции подростка на различные вкусовые и обонятельные раздражители определить, есть ли у него отклонение в сенсорном восприятии окружающего мира. Затем проводится нейрофизиологическое и лабораторное исследования.

Бохан отметил, что в последние годы сменились причины приема студентами психоактивных веществ. Если раньше это часто делали "по уговору" или "от скуки", то сейчас для снятия психоэмоционального напряжения, что, по словам ученого, особенно опасно. Почти 40% опрошенных студентов с аддиктивными проблемами указывали, что у них бывают симптомы тревоги и депрессии, добавил Бохан.

Специалисты НИИ совместно с Томским государственным университетом сейчас разрабатывают бизнес-модель тест- системы. Готовый продукт, по словам ученого, может появиться в ближайшие 1-2 года.