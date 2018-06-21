Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Томские ученые разработали тест для выявления предрасположенности студентов к наркомании

Сибирь
21 июня, 14:16 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, июня. /ТАСС

По данным медиков, если раньше психоактивные вещества студенты принимали "по уговору" или "от скуки", то сейчас для снятия психоэмоционального напряжения, что особенно опасно

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Томские ученые разработали тест-систему для ранней диагностики предрасположенности к зависимости от наркотиков и других психоактивных веществ. Особенно актуальным ее применение будет среди студентов, которые наиболее подвержены появлению зависимостей из-за стрессов, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске директор НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра РАН Николай Бохан.

"Мы делаем акцент на разработку тест-системы для ранней диагностики физиологической предрасположенности к формированию зависимости. <…> Наша задача - выявить подростков, которые обладают сенсорной уязвимостью - они бы и не хотели уйти в аддикцию (зависимость - прим. ТАСС), но физиологически предрасположены реагировать на стресс поиском новых ощущений, в том числе поиском новых препаратов, новых активностей, которые снижают у них напряжение психоэмоционального дискомфорта", - сказал Бохан.

Тестирование будет состоять из трех этапов. Первый из них - этап скрининга: разработанный учеными, так называемый, аромабуклет "Ольфанар" позволяет при помощи определения индивидуальной реакции подростка на различные вкусовые и обонятельные раздражители определить, есть ли у него отклонение в сенсорном восприятии окружающего мира. Затем проводится нейрофизиологическое и лабораторное исследования.

Бохан отметил, что в последние годы сменились причины приема студентами психоактивных веществ. Если раньше это часто делали "по уговору" или "от скуки", то сейчас для снятия психоэмоционального напряжения, что, по словам ученого, особенно опасно. Почти 40% опрошенных студентов с аддиктивными проблемами указывали, что у них бывают симптомы тревоги и депрессии, добавил Бохан.

Специалисты НИИ совместно с Томским государственным университетом сейчас разрабатывают бизнес-модель тест- системы. Готовый продукт, по словам ученого, может появиться в ближайшие 1-2 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Томская область Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
2
Сбербанк изменит свою программу лояльности
3
Путин выразил Порошенко обеспокоенность ростом числа жертв обстрелов ВСУ в Донбассе
4
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
5
ПФР заверил, что никто не выйдет в 2019 г. на "обычную" пенсию, если возраст будет повышен
6
Лидер Партии пенсионеров считает, что пенсионная реформа обеспечит рост пенсий
7
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости