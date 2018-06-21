Власти Кузбасса заявили об остром дефиците кадров в угольной отрасли

КЕМЕРОВО, 21 июня. /ТАСС/. Власти Кемеровской области обеспокоены ростом числа вакансий в угольной отрасли Кемеровской области - предприятия готовы трудоустроить 4 тыс. человек, однако на рынке труда не хватает таких специалистов, сообщил и. о. замгубернатора Денис Шамгунов на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"У нас в этом году уже более 4 тыс. вакансий [на угольных предприятиях]. Такого за всю историю не было никогда у нас, <…> это число вакансий не снижается. С такой тенденцией 2-3 года и у вас [угольщиков] некому будет работать", - сказал он. В департаменте труда и занятости населения Кемеровской области ТАСС уточнили, что ранее в среднем в год от угольных предприятий поступало до 1,5 тыс. различных вакансий.

Как отметил заместитель директора по персоналу и общим вопросам компании "Кузбассразрезуголь" (занимает 2 место по объемам добычи угля в РФ) Николай Овчинников, несмотря на оптимизацию, которая проходит с учетом закупаемого высокопроизводительного оборудования, компания не может полностью закрыть потребность в кадрах.

"При том, что мы имеем приличную заработную плату, хороший социальный пакет, к сожалению, мы в течение двух последних лет не обеспечены персоналом - мы на сегодня имеем открытые вакансии порядка 350. <…> И в общем-то это проблема не только компании "Кузбассразрезуголь": в общем- то увеличение добычи угля, преимущественно открытым способом - на 40 млн тонн угля за последние 5 лет, эти резервы [кадров] подточило. Практически на сегодня на рынке высококвалифицированных людей, востребованных нет", - пояснил он.

По его словам, проблему обостряет старение кадров. Наиболее сложная ситуация в Беловском и Новокузнецком районах, где помимо разрезов компании работают другие угольные предприятия и активно развивается добыча. И. о. замгубернатора предложил угольщикам подготовить предложения по изменению ситуации, их планируется включить в трехстороннее регионального соглашение между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией администрации региона и работодателями на 2019-2021 годы.

Кемеровская область - ведущий угольный регион России, здесь добывается около 60% всего отечественного угля, работают 42 шахты и 51 разрез, а также 54 обогатительные фабрики и установки. По данным на начало года, в угольной отрасли Кузбасса работали более 90 тысяч человек.