Спасатели отмечают всплеск происшествий с туристами на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Спасатели отмечают резкий рост числа происшествий с туристами на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

"Туристы разных возрастов и уровня подготовки все чаще забывают о мерах своей безопасности. Сообщения о несчастных случаях в природной среде с тревожной регулярностью приходят из разных регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. С начала лета произошло уже несколько происшествий, при этом каждое событие происходит по одному сценарию", - сообщили в СРЦ.

В этой связи специалисты центра отмечают необходимость законодательного подхода в организации массового туризма внутри регионов и жесткого контроля предпринимательской деятельности в этой отрасли. "Не менее важна организация всесторонней разъяснительной работы с различными группами населения о культуре отдыха в природной среде как о жизненной необходимости", - добавили в СРЦ.

Зачастую туристы в поисках экзотики и острых ощущений не готовятся к маршруту, не регистрируются у спасателей, а также отправляются в путешествие без соответственной экипировки и специальных навыков. Спасатели эвакуировали и оказывали помощь любителям дикого отдыха в Республике Алтай, Бурятии, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Иркутской, Томской и Челябинской областях.

Как сообщают в СРЦ, за неделю в Республике Алтай произошло несколько происшествий подряд - участники незарегистрированных групп туристов получили травмы при падении с горных склонов и скал. Кроме того, в Иркутской области и Хабаровском крае на поиски незарегистрированных групп были привлечены два вертолета Ми-8 со спасателями на борту. "Туристы совершали сплав по рекам, допустив опрокидывание в воду. В результате двух происшествий погибли 4 человека", - сообщили в СРЦ.