В Кузбассе откроют 10 станций для быстрой зарядки электромобилей

КЕМЕРОВО, 21 июня. /ТАСС/. "МРСК Сибири" до конца года откроет десять пунктов зарядки электромобилей в Кемерове и Новокузнецке, сообщил журналистам и. о. заместителя генерального директора - директора филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" Борис Берлин в четверг.

"Мы в этом году начали развитие зарядной инфраструктуры на территории Кемеровской области. Первый этап он буквально начинается в следующем месяце, у нас два крупных города - это Кемерово и Новокузнецк, примерно одинаковые [по численности населения]. Сейчас мы планируем поставить публичные тестовые заправки - по пять в каждом городе", - сказал он, уточнив, что станции появятся в этом году.

Берлин пояснил, что электромобиль можно зарядить из любой розетки, но это займёт от 6-8 часов, а электросетевая компания создает инфраструктуру для быстрой зарядки - заполнение аккумуляторов до двух часов. По его словам, в следующем году планируется создать сеть зарядных станций на трассе, соединяющей Кемерово и Новокузнецк.

Сейчас в регионе одна станция для зарядки электромобилей в Кемерове. По данным Берлина, в областном центре до девяти электромобилей.

Компания "МРСК Сибири" осуществляет распределение электроэнергии на территории Алтая, Бурятии, Тувы и Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км, а протяженность линий электропередачи - почти 228 тыс. км.