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Около 1 млрд рублей выделят на строительство уранового рудника в Забайкалье

Сибирь
22 июня, 8:12 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 22, июня. /ТАСС

Новый рудник необходим для освоения Аргунского и Жерлового месторождений, эксплуатационные запасы которых составляют около 40 тыс. тонн

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ЧИТА, 22 июня. /ТАСС/. Почти 1 млрд рублей выделят из федерального бюджета на строительство нового уранового рудника Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") в Забайкальском крае. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора.

"В четверг Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в федеральный бюджет. Изменения предусматривают выделение 960 млн рублей на строительство рудника №6 ППГХО в рамках подпрограммы "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе", - сказали в пресс-службе.

Новый рудник необходим для освоения Аргунского и Жерлового месторождений. Их эксплуатационные запасы составляют около 40 тыс. тонн урана (35% от общего объема запасов ППГХО - прим. ТАСС). Среднее содержание стратегического металла здесь выше, чем на действующих рудниках, что, по оценке АРМЗ, позволяет гарантировать конкурентоспособную себестоимость производства.

Строительство рудника началось в марте. Реализация проекта планируется в три этапа. Первый - создание объектов инфраструктуры, он должен быть выполнен с 2017 по 2019 годы. Затем начнется строительство поверхностных шахтных комплексов, проведение горно-капитальных работ и техническое перевооружение гидрометаллургического завода.

Ожидается, что в 2023 году будет введена в эксплуатацию первая очередь рудника и добыта первая тонна урановой руды. На третьем этапе, в 2024-2026 годах, комплекс горно- капитальных работ будет завершен, и к 2026 году объект выйдет на проектную мощность в 850 тыс. тонн руды в год.

Урановая столица России

Моногород Краснокаменск является вторым по величине городом Забайкалья с населением около 55 тыс. человек. На протяжении 50 лет Краснокаменск полностью зависит от разработки месторождений урана, здесь расположено крупнейшее в России уранодобывающее предприятие ППГХО.

По мнению региональных властей, строительство нового рудника обеспечит работу ППГХО до 2044 года с сохранением до 2,5 тыс. рабочих мест, а также бюджетную эффективность на уровне 1 млрд рублей в год в бюджеты всех уровней.

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