Юнармейцы из Бурятии отправятся в экспедицию на необитаемый курильский остров Шумшу

УЛАН-УДЭ, 22 июня. /ТАСС/. Участники всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" из Бурятии отправятся в поисковую экспедицию на необитаемый курильский остров Шумшу. Ребята определят районы поиска без вести пропавших солдат Красной армии в ходе Курильской десантной операции 1945 года, сообщил ТАСС в пятницу начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

"Поисковый отряд, сформированный в Республике Бурятия, отправится в экспедицию на остров Шумшу в начале июля текущего года. В состав группы войдут лучшие юнармейцы, которые принимали активное участие в военно-патриотических мероприятиях. Основная цель - определение районов поисков останков советских солдат", - сказал Гордеев.

В ходе экспедиции поисковики возложат венки к памятнику погибшим солдатам Красной армии при взятии Курильских островов во время Второй мировой войны.

Члены экспедиции также встретится с моряками Тихоокеанского флота, представитель поискового движения расскажет военнослужащим о ходе боевых действий на Курильских островах в 1945 году.