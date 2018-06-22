Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группа "Илим" построит в Иркутской области завод по выпуску картона за $1 млрд

Сибирь
22 июня, 9:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Проект позволит создать дополнительно 600 рабочих мест

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Крупнейшая российская компания, занимающаяся производством целлюлозно-бумажной продукции, "Группа "Илим" в 2021 году запустит в городе Усть-Илимск Иркутской области завод, который будет производить картон и упаковочные материалы, объем инвестиций составит около $1 млрд, сообщили в пятницу в пресс-службе областного правительства.

"Дан старт проекту "Большой Усть-Илимск": в торжественной обстановке состоялась заливка первой сваи на месте будущего нового завода. Его мощность составит 600 тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций - около $1 млрд, реализация проекта рассчитана до конца 2021 года", - сказали в пресс-службе.

В населенном пункте работает Усть-Илимский лесопромышленный комплекс. На нем, сообщили местные власти, будет проведена модернизация действующего производства "с увеличением выпуска целлюлозы на 130 тыс. тонн в год".

В правительстве добавили, что ведется подготовка документов для присвоения "Большому Усть-Илимску" статуса приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. Новый проект позволит создать дополнительно 600 рабочих мест. Кроме того, в Усть-Илимске открыт новый учебный центр для сотрудников, где смогут повышать квалификацию до 3 тыс. человек в год.

Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании "Группа "Илим" составляет более 3 млн тонн. В состав компании входят три крупнейших целлюлозно- бумажных комбината и два современных гофрозавода в Архангельской (Коряжма), Иркутской (Братск и Усть-Илимск), Ленинградской (Коммунар) и Московской (Дмитров) областях. На них выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% всей российской бумаги, говорится на сайте компании .

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иркутская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны опубликовало рассекреченные документы начала Великой Отечественной войны
2
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
5
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
6
СМИ: Польша возвращает в строй танки Т-72
7
Тысячи людей в центре Луганска ожидают оглашения приговора Украинского народного трибунала
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости