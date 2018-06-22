Группа "Илим" построит в Иркутской области завод по выпуску картона за $1 млрд

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Крупнейшая российская компания, занимающаяся производством целлюлозно-бумажной продукции, "Группа "Илим" в 2021 году запустит в городе Усть-Илимск Иркутской области завод, который будет производить картон и упаковочные материалы, объем инвестиций составит около $1 млрд, сообщили в пятницу в пресс-службе областного правительства.

"Дан старт проекту "Большой Усть-Илимск": в торжественной обстановке состоялась заливка первой сваи на месте будущего нового завода. Его мощность составит 600 тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций - около $1 млрд, реализация проекта рассчитана до конца 2021 года", - сказали в пресс-службе.

В населенном пункте работает Усть-Илимский лесопромышленный комплекс. На нем, сообщили местные власти, будет проведена модернизация действующего производства "с увеличением выпуска целлюлозы на 130 тыс. тонн в год".

В правительстве добавили, что ведется подготовка документов для присвоения "Большому Усть-Илимску" статуса приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. Новый проект позволит создать дополнительно 600 рабочих мест. Кроме того, в Усть-Илимске открыт новый учебный центр для сотрудников, где смогут повышать квалификацию до 3 тыс. человек в год.

Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании "Группа "Илим" составляет более 3 млн тонн. В состав компании входят три крупнейших целлюлозно- бумажных комбината и два современных гофрозавода в Архангельской (Коряжма), Иркутской (Братск и Усть-Илимск), Ленинградской (Коммунар) и Московской (Дмитров) областях. На них выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% всей российской бумаги, говорится на сайте компании .