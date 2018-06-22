Бизнес инвестирует в совместные исследования вузов и НИИ в Томске 3,5 млрд руб. в год

ТОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Объем финансирования научных исследований в Томской области в год составляет не менее 7 млрд руб. благодаря объединенным усилиям вузов и научных институтов, половина этих средств - инвестиции бизнеса, сообщил в пятницу глава региона Сергей Жвачкин на всероссийской конференции Российского фонда фундаментальных исследований в Томске.

"Мы в Томской области никогда не делили науку на университетскую и фундаментальную. Например, в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-образовательного комплекса России" томские научные центры сегодня реализуют 23 проекта. Из них 16 проектов - это совместные исследования университетов и академических институтов. Объем ежегодных научных исследований в томских университетах и академических институтах составляет не меньше 7 миллиардов рублей. Половина этих средств - инвестиции в науку бизнеса", - сказал губернатор.

Открывая конференцию, губернатор отметил, что в Томске 140 лет назад был основан Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), 120 лет назад - Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). В Томске шесть государственных университетов, в которых учатся студенты из 68 стран мира и 78 российских регионов.

По словам главы региона, за 20 лет томские ученые при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) реализовали 4 тыс. проектов. Объем поддержки составил 1 миллиард рублей, эффект для экономики региона оценивается в 5,5 миллиарда рублей.

Как подчеркнул губернатор, подписанное в прошлом году соглашение между Томской областью и РФФИ позволило, во-первых, с этого года в два раза увеличить объем финансовой поддержки исследовательских проектов - до 140 миллионов рублей в год. "Во-вторых, фонд впервые объявил конкурс проектов среди молодых ученых и уже получил 167 коллективных заявок. А вообще в этом году в конкурсе участвуют 357 томских проектов - в три с половиной раза больше, чем в предыдущем", - отметил Жвачкин.