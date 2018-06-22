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Спасатели Бурятии эвакуировали туристку, сломавшую ногу в горах Тункинской долины

Сибирь
22 июня, 9:52 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 22, июня. /ТАСС

Вечером 21 июня в местности Черная падь женщине на ногу упал камень

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УЛАН-УДЭ, 22 июня. /ТАСС/. Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) эвакуировали туристку из Иркутской области, повредившую ногу в горах Тункинского района. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"Инцидент произошел 21 июня вечером в 15 километрах от поселка Аршан. Мужчина и женщина приехали в Бурятию полюбоваться видами Тункинских гольцов. В местности Черная падь туристке 1985 года рождения на ногу упал камень. После сообщения о ЧП на место отправилась группа спасателей из шести человек поисково-спасательного отряда №2", - отметили в ведомстве.

По предварительному диагнозу, у пострадавшей перелом голени и лодыжки. При помощи носилок спасатели 7 км несли женщину с горного склона через лес. "Эвакуировали 8 часов через реку, по склону, затем вышли на тропу, в Аршане передали медикам", - приводит пресс-служба слова начальника поисково-спасательного отряда № 2 БРПСС Алексея Кобелева. В пятницу женщину передали сотрудникам скорой помощи.

В ГУ МЧС по Бурятии отмечают всплеск происшествий с туристами на территории республики и соседней Иркутской области. "Туристы разных возрастов и уровня подготовки все чаще забывают о мерах своей безопасности", - отмечают в МЧС.

12 июня в горах в Бурятии жительница Иркутской области сорвалась при восхождении на пик Нефтяников. Для ее эвакуации был задействован вертолет Ми-8 МЧС. 10 июня на горной реке Китой, на границе Бурятии и Иркутской области, перевернулась лодка с тремя мужчинами и женщиной, которые самостоятельно совершали сплав. Один человек смог выплыть на берег, трое погибли.

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