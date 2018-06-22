В Кемерове произошел пожар в цехе битумной крошки

КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в пятницу в цехе битумной крошки в Кемерове, на месте работает несколько отделений пожарных, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС по региону.

Угрозы перехода огня от пожара нет, пострадавших из-за возгорания нет.

"Открытое горение на площадке по производству резиновой крошки - битумная крошка горит... Площадь возгорания уточняется, на месте работают 7 автоцистерн, пострадавших нет, угрозы перехода огня на рядом стоящие здания нет", - сказала собеседница агентства.

Цех расположен на улице Терешковой в Ленинском районе города.

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев прибыл на место пожара. "Цивилев обратился к жителям домов по улице Терешковой и прилегающих микрорайонов, по возможности, закрыть окна, если они почувствуют запах гари", - сообщили в обладминистрации.