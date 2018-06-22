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Ввод режима ЧС в Новосибирской области позволил на 20% ускорить посевную

Сибирь
22 июня, 11:20 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 22, июня. /ТАСС

По данным властей региона, при прогнозе невыполнения плана ярового сева в 27,8% фактически недосев составил в среднем по области 8,4%

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© Егор Алеев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Решение о введении режима ЧС в сельском хозяйстве Новосибирской области позволило наверстать сниженные из-за аномально холодного мая темпы посевной, сообщила и. о. министра сельского хозяйства региона Лариса Яркова в ответ на запрос ТАСС.

"Меры оперативного реагирования позволили засеять значительно большие площади, чем прогнозируемые на момент введения на территории Новосибирской области чрезвычайной ситуации. При прогнозе невыполнения плана ярового сева в 27,8% фактически недосев составил в среднем по области 8,4%", - сообщила Яркова.

Режим ЧС из-за низких темпов посевной кампании введен в Новосибирской области с 7 июня. Как объяснили ТАСС в Минсельхозе региона, в тактику проведения ярового сева были внесены изменения: сельскохозяйственные предприятия преимущественно перешли на сев зерновых, в первую очередь, яровой пшеницы. Кроме того, была подготовлена дополнительная техника, а ту, что использовалась ранее, перебрасывали в хозяйства с низкими темпами сева.

По состоянию на 22 июня яровой сев в Новосибирской области проведен на площади 1,81 млн га (91,6% от плана). Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади более 1,35 млн га (89,9% от плана), из них пшеница - на площади 0,89 млн га (89,5% от плана). Пять районов - Маслянинский, Куйбышевский, Колыванский, Краснозерский и Мошковский - полностью выполнили план сева яровых культур, в остальных двадцати пяти есть недосев от 2 до 27% запланированных площадей.

Май в Новосибирской области оказался самым холодным за всю историю метеонаблюдений, температура воздуха была на 4-5 градусов ниже нормы, что серьезно сказалось на проведении посевной кампании. Ситуацию осложнило большое количество дождей - в отдельных районах норма оказалась превышена в 1,5-3,5 раза.

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