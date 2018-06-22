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Ледовый дворец в Улан-Удэ за 1,4 млрд рублей начнут строить в конце 2019 года

Сибирь
22 июня, 11:29 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 22, июня. /ТАСС

1,2 млрд руб. на строительство выделят из федерального бюджета

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УЛАН-УДЭ, 22 июня. /ТАСС/. Строительство ледового дворца в Улан-Удэ стоимостью 1,4 млрд рублей, 1,2 млрд из которых будут выделены из федерального бюджета, начнется в конце 2019 года, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе правительства Бурятии.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов и директор департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Министерства спорта России Александр Росляков обсудили строительство крупных спортивных объектов в республике, в том числе ледового дворца. Строительство ледовой арены начнется в конце 2019 года и займет два года", - сказали в пресс-службе.

Проектировщик будет определен на конкурсной основе в ближайшее время. Стоимость ледового дворца составит 1,4 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета, 200 млн рублей - это средства частного инвестора, которые Бурятия будет возвращать в течение 12 лет. "Кроме того, инвестор будет нести затраты по эксплуатации и содержанию ледового дворца в течение 10 лет", - уточнили в пресс-службе.

В апреле 2017 года на медиафоруме Общероссийского народного фронта журналистка из Бурятии пожаловалась президенту Владимиру Путину на то, что республика, по ее словам, - единственный регион в стране, где нет ледового дворца. Президент дал обещание найти средства для строительства ледового дворца, а позже власти Бурятии сообщили, что в кратчайшие сроки подготовят проект его строительства.

В апреле 2018 года министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов сообщал, что ледовый дворец на 2,5 тыс. человек планируется построить по проекту государственно-частного партнерства с ООО "Арена". Планируется, что первых посетителей ледовый дворец примет в 2021 году. Расположится будущее спортивное сооружение рядом с существующим физкультурно-спортивным комплексом в центре Улан-Удэ.

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