Пожар в Кемерове на площадке по выпуску битумной крошки охватил 1 тыс. кв. метров

КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. Крупный пожар возник в пятницу в Кемерове на площадке по производству резиновой крошки. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров, пожар локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Площадь [возгорания] - около 1 тыс. кв. метров <…> Локализация прошла, распространения огня больше нет. Идет ликвидация, проливка", - сказали в ведомстве.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Цех по производству битумной крошки расположен на улице Терешковой в Ленинском районе города.