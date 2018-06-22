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Пожар в Кемерове на площадке по выпуску битумной крошки охватил 1 тыс. кв. метров

Сибирь
22 июня, 11:34 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 22, июня. /ТАСС

Возгорание локализовано

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КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. Крупный пожар возник в пятницу в Кемерове на площадке по производству резиновой крошки. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров, пожар локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Площадь [возгорания] - около 1 тыс. кв. метров <…> Локализация прошла, распространения огня больше нет. Идет ликвидация, проливка", - сказали в ведомстве.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Цех по производству битумной крошки расположен на улице Терешковой в Ленинском районе города.

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