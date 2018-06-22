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Хакасия установила минимальную зарплату около 18 тыс. рублей

Сибирь
22 июня, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Как уточнили в республиканском Минтруда, соглашение об установлении минимальной зарплаты будет распространяться на всей территории региона, независимо от форм собственности

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Глава Хакасии Виктор Зимин, председатель Федерации профсоюзов республики Любовь Барабанова и руководители организаций работодателей подписали соглашение об установлении минимальной заработной платы в размере 17,86 тыс. рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы региона.

"Соглашением устанавливается в Хакасии минимальная заработная плата в размере 17860 рублей. До конца 2018 года этот размер не изменится", - говорится в сообщении.

"Подписано очень важное соглашение. Призываю весь бизнес и всех индивидуальных предпринимателей присоединиться к нашему соглашению, которое за собой несет, прежде всего, повышение уровня благосостояния населения Хакасии", - цитирует пресс-служба Зимина.

Как уточнили в республиканском Минтруда, это первое подобное соглашение за последние годы и распространяться оно будет на всей территории региона, независимо от форм собственности. От работодателей к соглашению присоединились Торгово-промышленная палата Хакасии и региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей.

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