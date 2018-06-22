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Хакасский заповедник организовал экспедиции в заказник "Позарым" для развития экотуризма

Сибирь
22 июня, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Предполагается, что экспедиции могут быть всесезонными

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты Хакасского заповедника при поддержке Российского географического общества (РГО) запустили серию экспедиций в заказник "Позарым", сообщила в пятницу ТАСС замдиректора заповедника по науке Виктория Шуркина. Проект направлен не только на исследование экосистемы, но и на развитие экологического туризма.

"Мы организуем вместе с РГО серию экспедиций на территорию заказника "Позарым", первая экспедиция уже отправилась. Там будут выявлены новые виды растений и животных, мы обследуем высокогорные озера на предмет их [обитателей]. <…> В том числе мы можем там развивать экологический туризм впоследствии: хотим проверить, какие территории проходимы, чтобы население Хакасии и других регионов могло [его посещать]. Хакасия славится летним туризмом, а здесь он может быть всесезонным", - сказала Шуркина.

Экспедиции в заказник ранее тоже проводились, но такое масштабное исследование экосистемы "Позарыма" организовано впервые. По словам замдиректора, экологи также продолжат наблюдать за краснокнижным сибирским горным козлом (козерогом), обитающим на территории заказника.

Заказник "Позарым" создан в 2011 году в Таштыпском районе Хакасии для сохранения редких видов растений и животных, в том числе козерога, северного оленя лесного подвида, горного барана-аргали, снежного барса и красного волка. На юге граничит с Республикой Тыва, занимает территорию 253,7 тыс. гектаров.

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