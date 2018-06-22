Товарооборот Алтайского края и Казахстана в 2018 году вырастет не менее чем на 10%

БЕЛОКУРИХА, 22 июня. /ТАСС/. Алтайский край и регионы Казахстана по итогам 2018 года увеличат товарооборот не менее, чем на 10% к уровню 2107 года. Это произойдет за счет активизации взаимодействия в сфере аграрно-промышленного комплекса и развития дорожной инфраструктуры, сообщил журналистам во время выездного заседания Комиссии по сотрудничеству между Совфедом РФ и Сенатом Парламента Казахстана зампредседателя Алтайского заксобрания (АКЗС) Сергей Серов .

Приграничные регионы Казахстана - одни из основных иностранных партнеров Алтайского края, общая протяженность алтайского участка границы РФ с Казахстаном более 840 километров. Доля Казахстана в объеме товарооборота за 2017 год составила около 30%.

"Товарооборот Алтайского края и Казахстана составил по итогам 2017 года $422 млн - это плюс 55% по отношению к 2016 году. Товарооборот 2018 года <...> увеличится не менее, чем на 10% за счет сотрудничества в области АПК и импорта продукции сельхозмашиностроения края. Казахстан активно закупает технику для почвообработки, посевные комплексы, тракторы К-744, шины и семена", - сказал Серов, отвечая на вопрос корр. ТАСС.

Как сообщалось ранее, рост товарооборота в 2017 году обусловлен увеличением на 65% общих экспортных поставок железнодорожных вагонов, кокса и полукокса из каменного угля и шин. По словам председатель комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию Серова, Алтай собирается поставлять в Казахстан эмбрионы сельхозживотных и продукцию лесного хозяйства. Врио министра экономического развития Алтайского края Николай Чиняков отметил, что увеличению товарооборота в перспективе поможет и передача на федеральный уровень региональной дороги от города Барнаула до границы с Казахстаном.

"Мы ведем большую работу сейчас с министерствами и правительством РФ по передаче автодороги Барнаул - Кулунда на федеральный уровень. Если это произойдет, появится еще одна федеральная трасса, она будет отремонтирована, что даст импульс к развитию районов, которые прилегают к ней и дополнительный товарооборот с Казахстаном. Для наших западных районов это сотрудничество актуально: порядка 500 км от них находится столица Казахстана - Астана, которая за короткий период времени сделала рывок почти до миллионного населения, так что это интересный рынок", - пояснил Чиняков.

Серов подчеркнул, что при передаче на федеральный уровень и улучшении трассы Барнаул - Кулунда, увеличится и товарооборот, и турпоток из Казахстана через Алтайский край и Республику Алтай в Монголию. Этому поспособствует и то, что Китай строит 210 км качественной трассы в Монголии, которая будет сдана 1 сентября 2018 года.