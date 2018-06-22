СК проводит проверку по факту заболевания детей в детском лагере под Омском

ОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Следственное управление СКР по Омской области проводит доследственную проверку по факту заболевания нескольких детей в оздоровительном лагере под Омском, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. Предварительно, дети заразились острой кишечной инфекцией.

"Сотрудники СУ СКР по Омской области проводят доследственную проверку по факту заболевания нескольких детей в детском оздоровительном лагере "Солнечная поляна" под Омском. В настоящее время следователь выехал на место происшествия, где вместе со специалистами Роспотребнадзора будут взяты пробы на исследование", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 16 июня у одного из детей диагностировали норовирус - острую кишечную инфекцию, он подозревается еще у нескольких подростков. В связи с этим работу лагеря приостановили.

После проверки следователи дадут оценку действиям работников детского лагеря по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.