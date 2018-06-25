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Три авиарейса из Москвы в Томск задержали из-за тумана

Сибирь
25 июня, 8:20 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 25, июня. /ТАСС

Сейчас все рейсы прибыли в Томск

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ТОМСК, 25 июня. /ТАСС/. Прилет и вылет трех авиабортов из Москвы в аэропорт Томск был задержан утром в понедельник из-за тумана, в настоящий момент все рейсы прибыли и отправлены в Москву. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта.

"Задержка рейсов произошла по метеоусловиям аэропорта Томск. Рано утром в городе был туман", - сказала собеседница агентства.

По данным аэропорта, утром 25 июня с 06:35 (02:35 мск) до 08:30 (04:30) задерживается московский рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", с 06:50 (02:50 мск) до 10:00 (06:00 мск) - авиакомпании S7 и с 07:15 (03:15 мск) до 08:45 (04:45 мск) - авиакомпании "Аэрофлот". Соответственно, были задержаны рейсы из Томска в столицу.

Собеседница агентства добавила, что сейчас в Томск все рейсы прибыли и авиаборта вылетели в обратные рейсы. Последний вылетел состоялся в 11:35 (7:35 мск), максимальная задержка составила 3,5 часа.

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